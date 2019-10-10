Стокгольм, , 17:52 — REGNUM Нобелевский комитет Шведской академии наук присудил Нобелевскую премию по химии 2019 года сразу трем ученым — Стэнли Уиттингему, Акире Ёсино и Джону Гуденафу. Всем троим премия была присуждена за развитие литий-ионных батарей, ставших неотъемлемой частью повседневной жизни.

Американский ученый Джон Гуденаф предложил кобальтит лития в качестве катода в литий-ионном аккумуляторе, что существенно улучшило их характеристики и сделало более безопасными.

Гуденаф родился 25 июля 1922 года в городе Йена Веймарской республики — Германии после Первой мировой войны. Семья Гуденафа перебралась в США, где Джон в 1944 году окончил Йельский университет.

После университета он служил в армии США, а после демобилизации в 1947 году он защитил диссертацию по физике в Чикагском университете.

Гуденаф, несмотря на свой преклонный возраст — 97 лет — продолжает научную деятельность и сейчас работает над новым видом аккумулятора, в котором металл заменён стеклом. Получив Нобелевскую премию Гуденаф стал самым старым лауреатом.