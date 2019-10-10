Стокгольм, , 17:40 — REGNUM Королевская шведская академия наук огласила сегодня, 10 октября, в Стокгольме решение о присуждении Нобелевской премии по химии за 2019 год. Премии были удостоены сразу трое ученых — Стэнли Уиттингем, Акира Ёсино и Джон Гуденаф. Все трое получили премию за развитие литий0ионных батарей.

Первая литий-ионная батарея была выпущена в Японии в 1991 году. Её изобретателем считают Акиру Ёсино. именно ему удалось исключить из батареи чистый литий, вместо этого полностью используя ионы лития, которые безопаснее чистого лития. Именно это сделало аккумулятор работоспособным на практике.

Ёсино родился в Осаке 30 января 1948 года. В 1972 году он окончил Киотский университет. В период с 1972 по 1994 год он работал в компании Asahi Kasei. именно там он изготовил прототип литий-ионного аккумулятора и запатентовал его.

В период с 1994 по 2003 годы Ёсино работал в A&T Battery Corp. С 2003 года он вернулся в Asahi Kasei.

Проимечательно, что в 2005 году он защитил диссертацию доктора философии в Осакском университете.