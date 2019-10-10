Нур-Султан, , 15:43 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл памятник писателю Абишу Кекилбаеву в рамках рабочей поездки в Актау, сообщает 10 октября агентство «Казинформ».

Глава государства отметил, что Абиш Кекилбаев — выдающаяся личность и долг народа хранить память о нем. Автором бронзового памятника стал Кошер Байгазиев. Высота монумента — 3,5 метра, а вес — 3,5 тонны.

Отметим, в 2019 году писателю Абишу Кекилбайулы исполняется 80 лет. В культурном центре имени Абая 10 октября состоится официальное открытие мероприятия в честь юбилея писателя. Писатель ушел из жизни 11 декабря 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актау, откуда он планирует отправиться в Ашхабад, где состоится саммит глав государств СНГ.

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