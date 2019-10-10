Москва, , 11:40 — REGNUM Проект мини-лунохода продемонстрировал заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Максим Литвак на 10-м Московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы. Трансляцию с докладом ученого ИКИ разместил в YouTube.

Новый луноход планируется создать массой от 30 до 100 кг. Предполагается, что он сможет в течение одной поездки проходить до 30 километров. Его задачами будут фотографирование местности и сбор образцов лунного грунта для доставки на посадочный модуль.

Ученые планируют, что луноход сможет проработать на поверхности естественного спутника Земли около года, прерывая работу во время ночных периодов. Запустить научный прибор на Луну планируют с ракетой-носителем «Ангара-5» в 2026 или 2027 году.

Напомним, симпозиум проходит в Москве с 7 по 11 октября. Ранее старший научный сотрудник ИКИ РАН Александр Козырев рассказал о том, как с помощью двух космических зондов удалось «запеленговать» во Вселенной источники гамма-вспышек, которые могут свидетельствовать о взрыве звезд.