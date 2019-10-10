Новосибирск, , 09:37 — REGNUM В рамках VII Фестиваля науки «Nauka 0+», который начнётся в Новосибирске завтра, 11 октября, пройдёт около 250 мероприятий различной направленности — лекции, экскурсии, квесты, дни открытых дверей, мастер-классы, выставки и экскурсии.

На день открытия запланированы научные шоу, выступления популяризаторов науки и показы экспонентов.

Программа фестиваля в этом году приурочена к 150-летию открытия Периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, VII Фестиваль науки «Nauka 0+» пройдёт в Новосибирской области с 11 по 20 октября.

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