9 октября 2019 | Время чтения 2 мин

Андрей Мартынов, , 21:48 — REGNUM Исследования по истории русской мысли [15]. Ежегодник за 2019 год. М., 2019

Исследования по истории русской мысли Ежегодник за 2019 год. М., 2019

Победителю надо уходить вовремя. На взлете. На пике славы. Редактор настоящего «Ежегодника» поступил правильно, завершив в рамках «Исследований по истории русской мысли» его выпуски. Оговоримся сразу: монографии и сборники материалов будут выходить и далее. Закрыт только один проект знаменитой «черной» серии.

Рецензируемый сборник не ограничивается анализом наследия отечественных философов (Владимир Соловьев, Николай Бердяев). В числе прочего на его страницах завязывается диалог философов и социологов (Семен Франк и Георг Зиммель), философов и писателей (Владимир Эрн и Андрей Белый, Василий Розанов и Георгий Адамович), а также поднимаются проблемы, связанные с политической мыслью (конспекты бесед и речей Иосифа Сталина, сделанные историком Нико Бердзенишвили, размышления об актуальности идей Константина Леонтьева в постсоветской России).

Все эти и другие вопросы позволяют по-новому взглянуть на известных мыслителей. Так, один из корреспондентов Владимира Соловьева критик, издатель и мемуарист Леонид Оболенский в своих воспоминаниях полемизировал с многочисленными поклонниками философа, утверждавшими об «отрешении от мира» последнего, искренне полагавших, «что Владимир Сергеевич был «не от мира сего». В реальности, писал Оболенский,

«в глазах и улыбке Соловьева было очень много беспокойства, нервной тревоги; в них, — простите меня, — я вижу огромное честолюбие, и в то же время несколько искусственную насмешливость и презрительное отношение к людям».

Несмотря на то, что в последние годы для автора «Критики отвлеченных начал» был характерен «довольно добродушный юмор, даже веселость», все равно в его характере сохранялись «ядовито-холодное презрение и, в то же время, честолюбивое беспокойство».

Тему соловьевоведения продолжил современный историк философии Тимур Щукин (Санкт-Петербург). Он рассмотрел истоки оригинальной интерпретации древнерусской иконописи знаменитым мыслителем. По мнению исследователя, она основывается на

«(1) славянофильской традиции, которая предопределила соловьевское противопоставление Руси и Византии, (2) масонской традиции символической, «духовной» трактовки иконописных образов, ярким примером которой были, например, статьи В. С. Арсеньева, (3) поэтической традиции, на определенном этапе получившей русское национальное, славянофильское преломление».

Щукин справедливо замечает, что

«заданный В. С. Соловьевым импульс был настолько силен, что ни П. А. Флоренский, ни С. Н. Булгаков, прекрасно знавшие соответствующую научную литературу, не отошли ни от произвольности духовного толкования, ни от акцента на русской исключительности».

Неожиданен на станицах «Ежегодника» и Семен Франк. Профессор Тереза Оболевич знакомит читателя с поэтическим наследием философа, стихотворением «Бред», «написанным во время бессонницы».

Другие публикации «Ежегодника» не менее интересны. Поэтому, соглашаясь со словами редактора «настало время остановиться», все же испытываешь горечь, что новых томов впервые вышедшего 22 года назад сборника больше не будет. Никогда.