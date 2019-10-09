Санкт-Петербург, , 18:56 — REGNUM Участники экспедиции по поиску места Ледового побоища рассказали журналистам в Петербурге о первых результатах и ближайших планах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Рерих. Александр Невский. Ледовое побоище. 1942

Как заявил Владимир Казаков, куратор экспедиции, на берегу Чудского озера, в деревне Самолва Гдовского района Псковской области, планируется создание музейно-выставочного комплекса, посвященного Ледовому побоищу, где будут представлены итоги экспедиции, приуроченной к 800-летию со дня рождения Александра Невского в 2021 году.

На данный момент для ученых приоритетно географическое изучение местности для палеогеографической реконструкции ландшафта того времени.

Дмитрий Субетто, декан географического факультета РГПУ им. Герцена, рассказал, что в августе этого года была проведена съемка в заливе Чудского озера с помощью современного оборудования. По ее итогам выяснилось, что глубины в акватории достаточно небольшие, в основном, не более двух метров. На дне обнаружены отдельные глубокие ложбины. Исследователи пришли к выводу, что 800 лет назад большая часть этой территории была сушей. Об этом свидетельствует обнаруженный на дне озера, в 1,5 километрах от берега, фундамент церкви XV века.,

Научный сотрудник центра подводного археологического наследия Института археологии Российской академии наук Айвар Степанов отмечает, что найти точное место и материальные остатки Ледового побоища очень сложно. Это подобно поиску «иголки в стоге сена», однако, по его словам, современные методики позволяют найти эту «иголку», поэтому участники экспедиции ждут не сенсационные находки, но хотя бы новые факты, проливающие свет на события XIII века.

О технической оснащенности экспедиции рассказал Евгений Паль. Сегодня ее участники работают с такими современными методами и технологиями, как гидролокационное обследование, съемка с помощью многолучевого высокочастотного эхолота, электрометрическая съемка и другими. Участники экспедиции надеются, что эти технологии позволят локализовать место и найти новые артефакты и признаки битвы на льду Чудского озера.

В следующем году, зимой, планируется провести работы по бурению озерных отложений для определения их возраста и скорости накопления.