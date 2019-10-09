Калуга, , 16:43 — REGNUM 8 октября в Калуге открылась международная научная конференция на тему «Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV—XVII веков». Её организаторами выступили Российское историческое общество, Фонд истории Отечества, Институт всеобщей истории Российской академии наук, правительство Калужской области, Калужский государственный университет имени К.Э.Циолковского.

В Калуге открылась международная научная конференция на тему «Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV–XVII веков» Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области

В конференции участвуют порядка 150 человек, в числе которых — ведущие ученые-историки России, Франции, Германии, Австрии, Швеции, Польши, Украины и Белоруссии. На протяжении трех дней они рассмотрят в общеевропейском контексте способы адаптации Русского государства к вызовам времени, порождённым процессами экономической и социально-политической и культурной трансформаций конца XV — XVII вв. В открытии научного форума приняли участие члены правительства области, представители общественных организаций, ученые-историки, студенты.

От имени главы региона участников конференции приветствовал первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов.

«Я рад приветствовать здесь всех участников, в том числе из иностранных государств. Надеюсь, что останутся приятные впечатления от нашего города и области. Сегодняшнее мероприятие обусловлено необходимостью ликвидации противоречий и проблем, которые сейчас являются международными. Любой международный диалог, основанный на принципах взаимоуважения, является приоритетом государственной политики нашей страны», — заявил он.

Дмитрий Денисов также напомнил об инициативе губернатора Калужской области, связанной с увековечиванием памяти исторических событий 1480 года, произошедших на берегах реки Угры недалеко от Калуги, результатом которых стало создание независимого Российского государства с центром в Москве. «Инициативу поддержало подавляющее большинство субъектов Российской Федерации. Это историческое событие, я думаю, будет включено в летопись российских памятных дат», — отметил первый заместитель губернатора.

В ходе общения с журналистами заведующий отделом западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН Павел Уваров пояснил, почему конференция посвящена именно временному периоду с конца XV века по XVII век: «Именно в это время Калуга была в эпицентре событий не только национальной российской истории. Это скрещение интересов различных политических образований. Уже была в прошлом году конференция, посвященная Стоянию на реке Угре, и сегодня об этом тоже будет говориться в контексте формирования государств».

в Калуге открылась международная научная конференция на тему «Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV–XVII веков» Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области

Профессор Варшавского университета Иероним Граля акцентировал внимание на сложностях того временного периода и протекавших исторических процессов: «Это переломный момент двух важных исторических эпох — Средневековья и Нового времени. Переходное время всегда очень сложное. Появляются новые факторы, появляется ислам на границах Европы, внутренние трещины в западном христианстве, новые модели государств. При этом остается еще много старого, которому приходится уживаться с новым. Эти процессы коснулись всех европейских стран. Это наша общая история. Калуга стала центром этого проекта благодаря своей исторической роли — город не последнее место занимает в создании централизованного государства».