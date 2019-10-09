Екатеринбург, , 15:55 — REGNUM Прототип солнечной ячейки нового поколения с конверсионным слоем из наночастиц представила молодой учёный Уральского федерального университета (УрФУ) Юлия Кузнецова на международном конгрессе в Барселоне. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба вуза.

В докладе «Фотонные наночастицы для конверсии УФ-излучения: структурные особенности, оптические свойства и квантовая эффективность» исследователь обобщила результаты, базирующиеся на фундаментальных исследованиях, проводимых в лаборатории ФТИ УрФУ «Физика функциональных материалов углеродной микро‑ и оптоэлектроники».

В качестве одного из возможных применений наночастиц учёные УрФУ предложили принципиальную схему модифицированной солнечной ячейки с конверсионными слоями, которые обеспечат улучшенные параметры преобразования солнечного излучения по сравнению с существующими сегодня изделиями. Учёные полагают, что в будущем технология может быть задействована для разработки и создания солнечных элементов нового поколения с КПД, увеличенным до 30% и выше.

Отмечается, что проект войдет состав научно-образовательного центра, ориентированного на передовые промышленные технологии, новые материалы и энергетику. Центр создан в Уральском регионе в рамках национального проекта «Наука».

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