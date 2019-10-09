Канберра, , 15:54 — REGNUM Австралийские ученые выяснили, что увеличение массы тела у взрослых людей повышает риск развития некоторых видов онкологических заболеваний на 30−50%. Об этом сообщается на сайте австралийского Совета штата Виктория.

Ученые сравнивали показатели взрослых людей, поддерживающих здоровый вес в течение всей жизни и тех, у кого нормальный вес был в молодости, а после начал увеличиваться. Исследование продолжалось 27 лет.

Выяснилось, что чем больше индекс массы тела (ИМТ), тем выше риск развития рака 13 типов, которые связаны с ожирением. Так, у пациентов с избыточной массой тела риск возрастал на 30%, а у больных с диагнозом «ожирение» — на 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главного внештатного онколога министерства здравоохранения Российской Федерации, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академика РАН Андрея Каприна, существенно снижает риск возникновения злокачественных новообразований ведение здорового образа жизни, ограничение употребление жирной пищи и алкоголя, а также отказ от курения.

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