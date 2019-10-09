Стокгольм, , 14:21 — REGNUM Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук объявил лауреатов по химии за 2019 год. В этом году премии удостоились учёные за разработку литий-ионных аккумуляторов. Об этом 9 октября говорится в сообщении Нобелевского комитета в Twitter.

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Так, награды получили американский учёный, специалист в области физики и материаловедения Джон Гуденаф, британский химик Стэнли Уиттингем, а также японский учёный-химик Акира Ёсино.

В нобелевском комитете отметили, что «литий-ионные аккумуляторы совершили революцию в нашей жизни и используются везде, от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей».

«Своей работой лауреаты этого года заложили основу беспроводного общества, в котором нет места ископаемому топливу», — говорится в сообщении комитета.

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Напомним, в 2019 году размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон ($900 тысяч).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 октября, стали известны имена нобелевских лауреатов по физике. Половина премии была присуждена американскому ученому из Принстонского университета Джеймсу Пиблзу с формулировкой «за теоретические открытия в физической космологии». Вторая часть вознаграждения досталась двум учёным из Швейцарии Мишелю Майору и Дидье Кело. Их достижения также связаны с исследованиями космоса, ученых выделили за «открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа».

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