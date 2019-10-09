Реховот, , 12:45 — REGNUM Уникальный эксперимент по выращиванию искусственной говядины в условиях космоса провели представители израильской фирмы Aleph Farms на орбите МКС. Пресс-релиз был размещен 7 октября на сайте компании.

В сообщении отмечается, что исследование в экстремальных условиях было проведено с помощью 3D-биопринтера российской компании 3D Bioprinting Solutions. В ходе эксперимента космонавты поместили «мелкомасштабную мышечную ткань» коровы в питательную среду в условиях микрогравитации. В результате запустились процессы регенерации и получилось вырастить кусок говядины размером в несколько миллиметров.

В докладе отмечается, что для создания искусственного мяса на орбите ученым не потребовалось столько ресурсов, сколько затрачиваются при обычном производстве. Данный эксперимент был назван «большим шагом для всего человечества», который позволит в скором будущем решить проблему питания быстрорастущего населения. Также компания Aleph Farms поставила эксперимент по важности в один ряд с полетом в космос Юрия Гагарина.

Стоит отметить, что фирма Aleph Farms специализируется на производстве искусственного мяса. В компании утверждают, что сумели создать искусственные стейки, которые по вкусу и текстуре совпадают с натуральным мясом.