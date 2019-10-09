Шанхай, Китай, , 06:27 — REGNUM Китай будет наращивать фундаментальные полярные исследования, особенно по шести приоритетным исследовательским направлениям, сообщили в Государственной океанической администрации КНР (SOA), сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Китай организовал более 100 экспертов для выработки плана полярных научных исследований по шести приоритетным направлениям в предстоящие 5−10 лет, сообщил директор Китайской арктической и антарктической администрации при SOA Цинь Вэйцзя во время выступления на Китайском симпозиуме по полярной науке 2019 в Шанхае.

Шесть приоритетных исследовательских направлений включают в себя нестабильность полярного ледового щита и изменение уровня моря, взаимодействие арктической атмосферы с морским льдом и климатические эффекты, геологические особенности и ресурсы, а также, как связь Земли и Солнца влияет на полярные льды.

Отметим, что симпозиум был организован совместно Полярным исследовательским институтом Китая и Китайским океанографическим обществом. Он проводится ежегодно, а в его задачи входят обмены в сфере полярных исследований.