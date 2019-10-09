Пекин, , 05:18 — REGNUM Палеонтологи сообщили об обнаружении целого ряда окаменелых следов динозавров в провинции Чжэцзян на востоке Китая возрастом 100 млн лет, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Более 20 следов размеров от 22,7 см до 82 см были найдены в деревне близ города Ланьси, сообщил доцент Китайского университета геологических наук в Пекине Син Лида. Эксперты оценивают длину тел динозавров, оставивших такие следы от 3,8 до 14 метров.

Отпечатки, как отмечают ученые, имеют возраст 100 млн лет и относятся к Меловому периоду, который характерен большим количеством зауроподов, которые жили в этой местности в ту эпоху. Эксперты сделали выводы, что плотоядные динозавры жили в симбиозе с травоядными динозаврами, но пока доказательств тому не нашли.

Син Лина и профессор Университета Колорадо Мартин Локли стали соавторами исследования по этому поводу, которое было опубликовано в журнале Historical Biology. В настоящее время палеонтологи сотрудничают с местными властями с целью защиты отпечатков.

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