Владивосток, , 02:55 — REGNUM Министерство образования России решило присоединить центральную научную библиотеку ДВО РАН к учебной библиотеке ДВФУ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Крыму обсуждают роль библиотеки в культурном наследии России

По мнению учёных, эта реорганизация приведёт к уничтожению научной библиотеки, которая существует уже сто лет. В этой связи Бюро Президиума ДВО РАН выражает категорический протест столь вопиющему акту вандализма.

Учёные считают, что у научной библиотеки ДВО РАН и учебной библиотеки ДВФУ совершенно разные задачи, разные подходы и методы, их слияние нарушит устоявшееся в научном мире положение.

Как сообщает ИА REGNUM, роль библиотек в культурном наследии России обсудили в Крыму.