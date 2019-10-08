Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Космический грузовой корабль Cygnus должен доставить на МКС несколько элементов оборудования, предназначенного для применения в дальних космических экспедициях, сообщает 8 октября пресс-служба агентства NASA.

В частности, на орбите пройдут испытания специального жилета для защиты от космической радиации AstroRad Vest. В ходе космических полетов за пределами магнитного поля Земли космическая радиация усиливается в несколько раз. Экипажу МКС предстоит испытать AstroRad Vest на удобство ношения в условиях невесомости.

По мнению учёных, жилет AstroRad Vest может быть применён в ходе полётов к Луне и к Марсу.

Также предполагается испытать на орбите духовой шкаф Zero-G Oven для приготовления пищи в условиях невесомости и устройство для переработки пластика в космических условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, старт грузового корабля Cygnus к МКС откладывается в третий раз и должен состояться в начале ноября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Старт космического грузовика NASA Cygnus к МКС отложен на ноябрь