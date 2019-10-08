Вашингтон, 8 октября 2019, 21:42 — REGNUM Космический запуск американского грузового корабля Cygnus, который должна вывести на орбиту ракета-носитель Antares с российскими двигателями, отложен на ноябрь текущего года, сообщает 8 октября аэрокосмическое агентство США.
Ранее предполагалось отправить Cygnus на орбиту 29 октября, однако эту дату также назначили после отмены старта 21 октября.
Сообщается, что решение об отмене старта вызвано особенностями графика работ на МКС и ожидающейся отстыковкой от орбитальной станции японского грузового корабля «Конотори-8».
Как сообщало ИА REGNUM, космический грузовик Cygnus должен доставить на Международную космическую станцию продовольствие и материалы для проведения научных экспериментов.
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