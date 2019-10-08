Москва, , 16:27 — REGNUM 8 октября во время встречи посла Южной Осетии в России Знаура Гассиева и ректора Московского государственного университета геодезии и картографии была достигнута договоренность о подготовке в университете специалистов в области геодезии и картографии для Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

В рамках соглашения в том числе планируется обучение югоосетинских студентов в московском университете.

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) является центром высшего геодезического образования в России, крупнейшим специализированным учебным заведением этого профиля в Европе.