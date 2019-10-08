Кенозеро, , 16:16 — REGNUM В Кенозерском национальном парке (Архангельская область) обитают редкие летучие белки (летяги). Об этом заявили ученые, исследовавшие треть территории парка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Летяга живёт в старых лесах-осинниках с присутствием ели, где много дуплистых деревьев и есть семена. Несмотря на то, что у нас на территории много таких старых осинников, мы обнаружили помёт этого животного только в одном месте — в районе Малого Порженского озера», — отметил сотрудник нацпарка Александр Козыкин.

Исследователи установили в нескольких местах фотоловушку и ждут «портрет» неуловимого грызуна.

Справка:

Летучая белка (Pteromys volans) — единственный представитель подсемейства летяг, обитающий на территории России. Зверёк занесён в Красную книгу Архангельской области. Он редко спускается с деревьев, очень осторожен и ведёт ночной образ жизни, поэтому увидеть небольшого грызуна сложно даже специалистам.