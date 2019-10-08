Москва, , 16:14 — REGNUM Признаки колоссальных запасов воды, существовавших ранее на Венере, обнаружили ученые с помощью исследований, проведенных с помощью зонда «Венера-Экспресс». Об этом рассказала 7 октября планетолог Майке Бауэр на Десятом Московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы. Трансляция была размещена Институтом космических исследований в YouTube.

Изучив состав атмосферы планеты, ученые пришли к выводу, что в ней находятся дейтерий (тяжелый водород). По мнению Бауэр и ее коллеги Гельмут Ламмер, это свидетельствует о больших запасах воды на Венере в прошлом, которые составляли целые океаны.

По расчетам ученых, планера была похожа по внешнему облику на Землю, и там были более комфортные условия с точки зрения землян.

Тем не менее отмечается, что выводы неокончательные, и еще предстоит провести новые исследования. Также в этом случае необходимо будет объяснить, куда делась вода, и почему на Венере теперь температура достигает 462 °C, а дожди из серной кислоты.

Стоит отметить, что в мае британские астрономы Университета Бангора опубликовали работу, согласно которой климат Венеры «испортился» из-за того, что океаны замедляли вращение планеты, что привело к перегреву ее поверхности Солнцем.