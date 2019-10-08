Дербент, Дагестан, , 14:54 — REGNUM Первый на Северном Кавказе робот-экскурсовод появился в дагестанском Дербенте. Необычный гид расскажет гостям древней крепости «Нарын-кала» всё о городе и его достопримечательностях, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Мамед — так назвали робота — может не просто общаться с туристами, но также рассказывать стихи и даже петь песни. Вместе с тем робот-гид запоминает около тысячи лиц.

https://www.instagram.com/p/B3O097NoggQ/

«Мы работаем над его усовершенствованием, хотим научить его фразам и выражениям, которые присущи именно дагестанскому народу», — рассказал директор дербентского историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимов.

Власти города рассчитывают, что робот поможет привлечь больше туристов и будет способствовать повышению у молодежи интереса к культуре.