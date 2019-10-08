Берлин, , 14:23 — REGNUM Российско-германская обсерватория «Спектр-РГ» подверглась в космосе потенциально опасному неизвестному воздействию, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя со стороны Германии Петера Предаля.

Космический телескоп «Спектр-РГ» eROSITA Animation

«Мы заметили изменения в настройках, которые не были вызваны командами с Земли», — сказал он.

По его словам, поскольку это может быть потенциально опасно для модулей, было принято решение отключить четыре и оставить включенными три модуля до тех пор, пока не будет найдена причина.

Как сообщало ИА REGNUM, рентгеновскую обсерваторию «Спектр-РГ» запустили в июле 2019 года с космодрома Байконур. В начале сентября на Землю был передан первый снимок немецкого телескопа eRosita, на котором видны десятки объектов.

В начале октября телескоп провел глубокий обзор спирального рукава галактики в созвездии Наугольника, где много массивных двойных рентгеновских систем.

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