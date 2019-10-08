Красноярск, , 13:49 — REGNUM Занятия гольфом по программе физического воспитания в Сибирском федеральном университете (СФУ) приводят к существенному приросту физических кондиций у студентов, сообщает 8 октября пресс-служба вуза со ссылкой на проведенное исследование.

Исследования проводились на базе института физкультуры, спорта и туризма СФУ на протяжении пяти семестров. Результаты тестов обрабатывались методами описательной статистики, корреляционного, факторного и кластерного анализа.

«В результате многолетних занятий гольфом у студентов формируется специфическая структура физической подготовленности — особенно развивается гибкость, скоростно-силовая выносливость и быстрота, кроме того, развиваются особые физические качества, связанные со спецификой совершаемых игровых действий», — отметил старший преподаватель кафедры физкультуры ИФКСиТ СФУ Вячеслав Анисимов.

Учёные также отмечают, что помимо благотворного влияния на развитие группы мышц кора регулярные занятия гольфом полезны для совершенствования интеллектуальных качеств спортсмена.

«При подготовке к удару по мячу игроку приходится думать о многих технических тонкостях и выполнять сложное, на первый взгляд, действие свинг (удар по мячу). Это как бы «спортивная математика» — в гольфе есть место логическим построениям, арифметическим расчётам и умозрительным построениям. Этот «декоративный» спорт «для респектабельных людей», как принято думать о гольфе, на самом деле отлично помогает ещё и в учёбе, помогает повысить успеваемость студентов», — пояснил эксперт.

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