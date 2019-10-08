Лос-Анджелес, США, , 12:28 — REGNUM В США создали путем генетической модификации безрогих быков, которые будут передавать эту особенность своему потомству и оно тоже будет безрогим, сообщает 8 октября AMNA.

Ученые провели мутации с целью вывести менее агрессивных животных, которые будут более безопасными для других животных и для людей, особенно их заводчиков и фермеров. Это качество, как ожидается, поможет и в практике, упростив транспортировку животных, а также избавит их от болезненного процесса удаления рогов в молодом возрасте.

Первые быки без рогов родились еще в 2016 году, но теперь выяснилось, что мутация передается по наследству. Исследователи из Университета Калифорния-Девис заверили, что подобная генетическая модификация не вредит животным, они остаются здоровыми.

Остается, однако, под вопросом, каким будет общественное мнение по поводу распространения таких животных в дальнейшем.