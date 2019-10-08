Бостон, США, , 05:18 — REGNUM Американский учёный Уильям Келин, новоиспечённый нобелевский лауреат 2019 года в области физиологии и медицины, сравнил научные изыскания с рыбалкой. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бостоне, 8 октября сообщает сайт Гарвардского университета.

Исследователь из США вместе с британцем Питером Рэтклиффом и американцем Греггом Семенцей получил Нобелевскую премию за открытие механизма чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к его недостатку.

Келин сказал, что в научной работе большую роль играет случай, а результаты исследований подчас оказываются неожиданными. Он сказал, что специализируется на изучении методов борьбы с раком, но первым результатом работы его коллектива был метод лечения анемии. «Я всегда говорю, что в науке бывает именно так», — заявил Келин. Американский учёный вполне допускает, что следующее крупное открытие в области онкологии может оказаться результатом исследований в какой-то смежной области науки.

Один из секретов рыбалки, по словам Келина, в том, что рыбак знает, где рыба. Исследователь отметил, что здесь «большую роль играют догадки». Он рассказал о том, что догадался, что болезнь Гиппеля-Линдау окажется «хорошим место для «ловли». Работа Келина поначалу касалась именно этой болезни.

По заявлению Нобелевского комитета от 7 октября, Келину, Рэтклиффу и Семенце была присуждена премия «за открытие того, как клетки чувствуют [себя] и адаптируются к недостатку кислорода». Научный коллектив создал основу для понимания влияния уровня кислорода на клеточный метаболизм и физиологические функции. В комитете выразили уверенность, что эта работа открывает пути к новым методам борьбы с анемией, раком и другими тяжёлыми болезнями. Как считают эксперты Нобелевского комитета, исследования лауреатов помогут разобраться в процессах, происходящих при физической нагрузке, малокровии и инсульте, когда клетки ощущают нехватку кислорода.