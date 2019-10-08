Якутск, , 04:14 — REGNUM В Якутии в рамках реализации нацпроекта «Образование» работают над открытием мобильного детского технопарка «Кванториум», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Глава Якутии открыл в столице республики детский технопарк «Кванториум»

Это стало возможным после того, как Якутия в 2019 году выиграла грант на его создание.

Организаторы заверили, что с 2020 года передвижной «Кванториум» будет доступен и отдалённым районам. Всего запланировано шесть направлений: «Промробоквантум», «Айроквантум», «Геоквантум» «IT», «Промдизайн» и «Хайтек».

Как сообщало ИА REGNUM, два года назад, в октябре, на базе трёх учреждений: центра «Юные якутяне», малой академии наук и Дворца детского творчества — состоялось открытие детского технопарка «Кванториум».