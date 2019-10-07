7 октября 2019 | Время чтения 2 мин

В области культуры нацисты ставили своей целью максимальные ограничения, с целью не допустить формирования национальных элит. Одновременно гитлеровцы стремились с ее помощью канализировать возможные протесты против оккупационной политики.

Андрей Мартынов, , 21:12 — REGNUM



Александр Даллин. Захваченные территории СССР под контролем нацистов. Оккупационная политика Третьего рейха 1941–1945. М.: ЗАО Центрполиграф, 2019

Александр Даллин. Захваченные территории СССР под контролем нацистов. Оккупационная политика Третьего рейха 1941−1945. М.: ЗАО Центрполиграф, 2019

В исследовании профессора Колумбийского и Стэнфордского университетов Александра Даллина (1924−2000) комплексно рассматривается заявленная в названии проблема. В своих выводах автор основывался на материалах ряда архивов (в частности, вашингтонского Национального архива и мюнхенского Института истории), а также многочисленных интервью из Гарвардского проекта, взятых у эмигрантов второй волны (подробнее см. тут), в котором историк принимал активное участие.

Даллин описал, как складывалась оккупационная администрация, как борьба компетенций различных нацистских ведомств повлияла на ее окончательное формирование. Также им сравнивались особенности политики немцев по отношению к отдельным регионам (Прибалтика, Белоруссия, Украина, Кавказ). В последнем случае помимо собственно Германии, отмечал ученый, руками Берлина пыталась решать свои задачи и нейтральная Турция.

Отдельный раздел книги посвящен экономическим целям и задачам захватчиков, а также месту, которое они отводили военнопленным и восточным рабочим («остарбайтерам»).

В области культуры, писал ученый, нацисты ставили своей целью максимальные ограничения, с целью не допустить формирования национальных элит. Одновременно гитлеровцы стремились с ее помощью канализировать возможные протесты против оккупационной политики. Так, осужденный в Нюрнберге как военный преступник рейхсминистр по делам восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг прямо заявлял:

«нет возражений против исполнения местных народных песен и танцев в национальных костюмах по случаю различных праздников. Эти формы культурного самовыражения будут служить целям развлечения и предохранительным клапаном в условиях тяжелой повседневной жизни».

Именно в таком общеоккупационном контексте Даллин и рассмотрел роль коллаборантов и, в частности, Комитета освобождения народов России генерал-лейтенанта Андрея Власова. Его, как впрочем, и другие национальные формирования (восточные батальоны) продвигали представители вермахта, зачастую, против воли Гитлера. Сами предатели после войны пытались представить это как политическую «оппозицию» фюреру и проявление «демократии». В реальности армейцы стремились посредством формирования частей коллаборантов компенсировать собственные потери от Красной армии. В данном случае имел место спор не из-за будущего населения оккупированных территорий, а

«конфликт между партийными фанатиками и армейскими тактиками».

Каждый стремился по-своему использовать предателей, а жертвой в итоге опять становилось мирное население.

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