Москва, , 15:07 — REGNUM Российский прибор на зонде «ЭкзоМарс-TGO» не подтвердил выброс метана, который ранее в кратере Гейл зарегистрировал американский марсоход Curiosity. Об этом на международном симпозиуме в Институте космических исследований (ИКИ) РАН заявил 7 октября эксперт отдела физики планет ИКИ РАН Александр Трохимовский, передает РИА Новости.

Американский марсоход Curiosity NASA

«Мы проанализировали данные, но ничего не нашли», — рассказал ученый.

Как передавало ИА REGNUM, в июне в NASA заявили, что марсоход Curiosity обнаружил на Марсе следы метана. Одна частица этого газа приходилась на миллиард частиц воздуха. Учены сразу предположили, что это может быть признаком жизни на планете.

Напомним, что зонд «ЭкзоМарс-TGO» был запущен на «Красную планету» в результате совместной программы госкорпорации Роскосмос и Европейского космического агентства. Целью программы является поиск доказательств следов жизни на Марсе. Второй этап программы планируется осуществить в 2020 году.