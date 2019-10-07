Владивосток, , 08:50 — REGNUM У России есть занять первое место в мире по добыче лекарственных соединений из морских беспозвоночных, уверены учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом 7 октября сообщает пресс-служба вуза.

По словам директора Школы биомедицины ДВФУ Юрия Хотимченко, в настоящее время химическое разнообразие соединений из морских беспозвоночных существенно превосходит соединения, полученные из наземных лекарственных растений.

В свою очередь, завлабораторией фармакологии природных соединений департамента фармакологии и фармации Школы биомедицины ДВФУ Владимир Катанаев отмечает, что в перспективе до 1,5 миллиона новых лекарственных соединений могут дойти до клинических испытаний.

Вместе с тем, учёные предупреждают о важности сохранения морского биоразнообразия. По их мнению, утрата биоразнообразия во всём мире происходит с пугающими темпами. В среднем, каждый день на Земле исчезает 150 видов живых организмов.

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