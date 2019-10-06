Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Астрономы, сделавшие первый фотоснимок чёрной дыры, планируют сделать видеозапись в реальном времени того, как чёрная дыра, расположенная в центре нашей галактики — Млечный Путь, поглощает звёзды. Об этом сообщает Businessinsider.

Черная дыра Nasa.gov

Недавно самую щедрую награду в научном мире размером в $3 млн получила команда учёных глобального телескопа Event Horizon за революционную фотографию чёрной дыры M87. Свой снимок они получили, объединив в единую систему сеть телескопов, расположенных по всей Земле, работающих как один «виртуальный» телескоп размером с Землю.

Учёные планируют добавить ещё больше телескопов в эту сеть, включая орбитальные, и применить компьютерные технологии обработки данных, для того, чтобы получать в 10 раз больше информации, чем это было в предыдущем эксперименте. Через пять лет учёные надеются записать видео в реальном времени того, как чёрная дыра поглощает крупные объекты.

Астрономы решили записать видео-фильм о черной дыре M87, которая имеет массу в 6,5 млрд солнц, и о чёрной дыре «Стрелец A», находящейся в центре нашей галактики, и имеющей массу равную 4 млн солнц.

Напомним, что премия в размере $3 млн за прорыв в области физики будет поровну разделена между 347 учеными, которые сделали первый снимок черной дыры.

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