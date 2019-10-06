Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Учёные установили, что приём нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как ацетилсалициловая кислота, вдвое снижает вред лёгким, наносимый загрязнённым воздухом. Об этом 6 октября сообщает «Научная Россия».

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В рамках совместного исследования учёными из Колумбийского, Гарвардского и Бостонского университетов были изучены состояние лёгких 2280 пожилых мужчин из Бостона. Оказалось, что приём ацетилсалициловой кислоты защищает легкие от кратковременных всплесков загрязнения воздуха: курения, нахождения в зонах с загрязнённым воздухом. Приём препарата вдвое уменьшил влияние вдыхаемых твёрдых частиц на функцию легких.

Новый механизм действия ацетилсалициловой кислоты пока неизвестен, учёные предполагают, что лекарство может смягчать воспаление, вызванное попаданием в лёгкие частиц загрязненного воздуха.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что как установили американские учёные, регулярный приём ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов может быть эффективен при терапии некоторых видов онкологических заболеваний.

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