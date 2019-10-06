Уотерлу, , 16:12 — REGNUM Группа учёных из Университета Уотерлу в Канаде установила, что люди, владеющие несколькими языками, менее подвержены риску развития деменции. Исследование опубликовано в медицинском журнале Journal of Alzheimer's Disease.

Канадские учёные использовали данные предыдущей работы, известной как «монастырское исследование». Это исследование, целью которого является изучение процессов старения и развития болезни Альцгеймера, проводится в США с 1986 года. Медики наблюдают за состоянием здоровья монахинь, являющихся членами одной католической организации. После вступления в общину монахини начинают вести схожий образ жизни, поэтому наблюдение за состоянием их здоровья позволяет выявить влияние ранних факторов развития личности на процессы старения и болезни, связанные с возрастом.

Работа канадских учёных была направлена на изучение возможной связи между знанием иностранных языков и риском развития приобретённой деменции (слабоумия) в пожилом возрасте. Обработка результатов регулярных обследований монахинь показала, что в старости деменция начала развиваться у 31% женщин, владеющих одним языком. При этом признаки развития деменции были выявлены только у 6% монахинь, знающих не менее четырёх языков.

«Язык — это сложная способность человеческого мозга, и переключение между различными языками требует когнитивной гибкости. Таким образом, умственная нагрузка при разговоре на четырёх и более языках помогает мозгу поддерживать хорошую форму», — прокомментировала результаты работы одна из авторов исследования Сюзанна Тиас порталу Medical Xpress.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре учёные из Центра исследований нейродегенеративных заболеваний государственного Университета Аризоны представили результаты исследования, показавшего, что пожизненный приём холина (витамина B4) препятствует развитию болезни Альцгеймера. Результаты исследования являются предварительными, так как выводы сделаны после проведения лабораторных экспериментов с подопытными мышами.

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