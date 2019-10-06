Веллингтон, , 12:53 — REGNUM Ученые считают, что в случае апокалипсиса, связанного, например, с пандемией, в определенных странах есть больше шансов на выживание. Об этом сообщает портале Sience Alert.

Профессор Университет Отаго ник Уилсон считает, что современные открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, представляющей опасность для всего человечества.

Уилсон уверен,. что в случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю. Однако у людей, которые оказались в момент катастрофы в нужном месте, шансы на выживание значительно увеличиваются.

Например, выжить на острове, который изолирован естественным образом от распространения инфекции, скорее всего удастся.

Также ученые составили список из 20 стран, выжить в которых больше шансов, в чем в других. Самым «безопасными» в этом смысле являются такие страны, как Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Эти страны окружены водой и сообщение с ними возможно либо вплавь, либо по воздуху.