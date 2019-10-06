Москва, , 07:22 — REGNUM Врачи и ученые рассказали о полезных свойствах винограда. Соответствующая информация опубликована на портале «Медикфорум».

Виноград содержит некоторые компоненты, которые оказывают полезное и благотворное воздействие на организм человека.

Виноград содержит ресвератрол, который снижает уровень холестерина в крови и снижает сосудистые воспаления. Также в винограде есть финольные соединения, которые понижают риск развития онкологических заболевания. Кроме того виноград содержит фолиевую кислоту — это разновидность витамина В, который, в свою очередь, полезен для беременных женщин.

В целом виноград весьма благотворно влияет на организм человека. Содержащаяся в нем клетчатка помогает пищеварению, смесь целлюлозы, сахара и кислот действует как естественное слабительное средство.

Также виноград содержит кальций, минералов, множество витаминов, которые поддерживают здоровье костей, зубов и способствуют сохранению эластичности кожи.

Употребление винограда положительно влияет на нервную систему, работу сердца и легких. Виноград защищает организм от стресса и снижает вероятность сердечных приступов.