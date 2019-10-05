Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Обработка данных с межпланетной станции «Кассини», облетавшей Сатурн, показала, что его спутник Энцеладе выбрасывает в космос азот и кислородсодержащие соединения, участвующие в производстве аминокислот — строительных блоков жизни на Земле. Об этом 3 октября сообщает Newsweek.

В NASA предполагают, что это происходит из-за гидротермальных выбросов из глубины Энцеладе, который, как считается, покрыт ледяной внешней оболочкой, но под ней скрывается огромный водный океан.

Гидротермальные жерла вулканов на Земле полны жизни, а значит и на Энцеладе она также могла зародиться, считают учёные. Таким образом, спутник Сатурна становится одной из главных целей для поисков инопланетной жизни в нашей солнечной системе.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что зонд «Кассини» передал на Землю последние фотографии и короткий видеоролик одного из спутников Сатурна — Энцелада.

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