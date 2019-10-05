Оттава, , 23:56 — REGNUM Используя новое направление медицины, циркадную медицину биоритмов, канадские учёные разработали препарат, предотвращающий развитие рубцов на сердце, а, следовательно, останавливающий развитие сердечной недостаточности и инфарктов. Об этом 3 октября сообщается в пресс-релизе Университета Гвельфа в Канаде.

Приступы приводят к воспалительным реакциям, вследствие которых на сердце образуются рубцы. Они затрудняют его работу и приводят к развитию сердечной недостаточности, для предотвращения которой до настоящего времени лекарств не существовало.

Однако, разработанное канадскими учёными лекарство при введении сразу после сердечного приступа останавливает развитие рубца, а впоследствии избавляет пациентов от пожизненного приёма препаратов.

Учёные установили, что биохимические процессы в сердце регулируются «циркадными часами», отвечающими за 24-часовой биоритм организма. Разработанный ими препарат воздействует на ключевой компонент механизма клеточных часов и останавливает выработку генами белков, запускающих неблагоприятные иммунные реакции после сердечного приступа. Учёные были поражены эффективностью нового препарата, увидев, что после его применения у больных не остаётся и следа от пережитого сердечного приступа, а, следовательно, не разовьётся в будущем сердечная недостаточность.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что по данным учёных потеря зубов, вызванная разрушением зубной ткани, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний даже в большей степени, чем ожирение, употребление алкоголя и курение.

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