Сан-Франциско, США, , 22:19 — REGNUM В США на конкурсе стартапов Disrupt Startup Battlefield в Сан-Франциско была представлена технология запуска космических ракет с аэростатов, что будет на порядок дешевле и доступнее традиционных запусков с земли. Об этом 3 октября сообщает TechCrunch.

Leo Aerospace решила взять на вооружение уже опробованную в 50-х годах XX века ВВС США, но забытую, технологию запуска ракет с воздушных шаров. Однако, такой способ был не применим, так как во времена космической гонки необходимо было запускать грузы большой массы. Сейчас же сформировался существенный спрос на запуск малых спутников. И предложенный способ может стать идеальным вариантом отправки полезного груза на орбиту. В этом случае экономится огромное количество топлива, поскольку ракета будет стартовать на высоте 18 километров в разряженной атмосфере, минуя тем самым один из самых сложных этапов полёта.

Технологии запуска ракет с самолётов на большой высоте уже существуют, но у Leo Aerospace система становится гораздо более мобильной, не требует наземной инфраструктуры, может быть запущена с обычного транспортного средства. Ракета с полезной нагрузкой в 33 кг сможет подняться на высоту до 550 км или до 300 км, в случае, если нагрузка возрастёт в два раза. Компания уже провела успешные испытания в уменьшенном масштабе.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что китайская частная компания LinkSpace успешно завершила третий этап испытаний ракеты многоразового использования.

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