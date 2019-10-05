Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Учёные разработали приложение для смартфона, которое на фотографиях ищет следы аномальных отражений от сетчатки и может с точностью до 80% обнаружить ранние признаки различных заболеваний глаз у детей. Об этом сообщает Eurekalert.

Биометрия geralt

Исследователи Бэйлорского университета в США «научили» приложение для смартфона обнаруживать по семейным фотографиям признаки «белого глаза» — основного симптома ретинобластомы (злокачественной опухоли сетчатки глаза у детей).

Учёные проанализировали с помощью программы более 50 000 фотографий больных детей, которые были сделаны до постановки диагноза. Их приложение под названием CRADLE смогло обнаружить симптом «белого глаза» у 80% детей на фотографиях, которые были сделаны в среднем за 1,3 года до официальной поставки диагноза. Офтальмологи отмечают, что при традиционном обследовании признаки ретинобластомы выявляются лишь в 8% случаев.

Достигнутый показатель чувствительности находится на уровне «золотого стандарта диагностики», позволяющего врачу сформировать целостное представление о состоянии здоровья обследуемого пациента и выбрать необходимое лечение. Приложение размещено в Google Play под названием White Eye Detector, и родители с помощью него бесплатно могут проверить состояние здоровья глаз у своих детей.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные из США разработали приложение для смартфона, которое по звуку, резонирующему от барабанной перепонки, может обнаружить один из наиболее важных симптомов среднего отита — воспаления полости между барабанной перепонкой и внутренним ухом человека.

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