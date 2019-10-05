Москва, , 17:54 — REGNUM Молодой российский ученый разработал не имеющий аналогов в мире глюкометр для больных сахарным диабетом, который не требует проколов кожи и носится как клипса на ухе. Об этом 4 октября сообщает издание «Научная Россия».

Биофизик, выпускник Московского физико-технического института (МФТИ) и медицинского университета им. Сеченова Владимир Козлов предложил новый способ определения уровня глюкозы в крови: по уровню поглощения света кровью, проходящей через капилляры: чем выше концентрация глюкозы в крови, тем уровень поглощения света больше.

Разработанное молодым изобретателем устройство крепится как небольшая клипса на ухе и раз в 30 секунд измеряет уровень глюкозы в крови, просвечивая мочку уха инфракрасным лучом определенной длины волны. Точность измерения составляет 80% и вполне сопоставима с традиционными глейкометрами, требующими постоянных проколов кожи, что изнуряет пациентов, и в особенности доставляет множество страданий детям.

Устройство обрабатывает полученную информацию, а затем передаёт её на смартфон в специальное приложение, где пациент оперативно получает информацию о своём состоянии.

По задумке учёного, приложение можно будет свободно скачать в Google Play. Изобретатель надеется, что его устройство больные диабетом получат бесплатно по государственным программам.

В настоящее время Владимир Козлов является руководителем стартап-студии медицинской техники и цифровой медицины бизнес-инкубатора МФТИ и готовится к скорой защите кандидатской диссертации.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные химического факультета МГУ разработали способ определения концентрации глюкозы в крови с помощью анализа пота специальным датчиком, прикреплённым к коже.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые МГУ создали биосенсор для определения глюкозы в крови без прокола