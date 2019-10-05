Тюмень, , 17:46 — REGNUM В Тюмень с 8 по 12 октября приедут 150 нейрохирургов из России, Китая, Бразилии и других стран. Лучшие врачи мира на базе Федерального центра нейрохирургии обменяются практиками и опытом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Первый российско-китайский симпозиум по нейрохирургии пройдёт под эгидой Asian Congress of Neurological Surgeons. В рамках симпозиума планируется проведение показательных операций по актуальным вопросам нейрохирургии: эндоскопическая нейрохирургия, хирургия эпилепсии, хирургия основания черепа.

Также запланировано совместное заседание общего собрания Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».

Отмечается, что с 2016 года на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени открыта и работает единственная в стране удалённая кафедра нейрохирургии Института профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.