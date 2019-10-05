Париж, , 16:33 — REGNUM Французские учёные разработали экзоскелет, управляемый сигналами из мозга, в котором парализованный больной с травмой позвоночника снова смог ходить. Об этом 4 октября сообщает Reuters.

Инвалидная коляска maria-anne

«Это первая полуинвазивная беспроводная компьютерно-мозговая система, разработанная для активации всех четырех конечностей», — рассказал руководитель исследования, нейрохирург и профессор Университета Гренобля Алим-Луи Бенабид.

Раньше исследователи, пытавшиеся дать возможность пациентам управлять устройствами с помощью мыслей, использовали для этого датчики, вживляемые прямо в мозг. Кроме того, что датчики могут выходить из строя, сама процедура имплантации является довольно опасной для больного. Из головы пациента торчали провода, а пациент мог двигать, как правило, только одной роботизированной конечностью.

Французские учёные вживили два регистратора с двух сторон головы между мозгом и кожей, в зонах, охватывающих область коры головного мозга, которая контролирует чувствительность и отвечает за движения. Каждое вживлённое устройство состоит из 64 электродов, которые собирают поступающие от мозга сигналы и передают их в расшифровывающее устройство, которое переводит мысли пациента в команды экзоскелету.

Для того, чтобы научиться управлять экзоскелетом 28-летний молодой человек из Лиона два года управлял аватаром в видеоигре.

«Мозг по-прежнему способен генерировать команды, которые обычно двигали бы руками и ногами, просто их нечем выполнять», — отметил Алим-Луи Бенабид.

Участвующий в эксперименте молодой человек по имени Тибо, два года назад упал с высоты 12 метров в ночном клубе и получил травму шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Аналогичные травмы имеют около 20 процентов пациентов с полностью парализованными руками и ногами.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что китайские инженеры разработали экзоскелет, который позволит людям с параличом ног заново научиться ходить.

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