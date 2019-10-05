Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Приборы зонда InSight американского аэрокосмического агентства NASA зарегистрировали 21 эпизод сейсмической активности на Марсе с момента начала миссии. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Автоматическая межпланетная станция InSight совершила посадку на поверхности Марса в ноябре 2018 года. Одним из основных инструментов, доставленных зондом на поверхность Красной планеты, стал сейсмограф SEIS, разработанный французским космическим агентством CNES. К февралю 2019 года сейсмограф был отделён от посадочной платформы и установлен на поверхности планеты.

Команда InSight рассказала, что к настоящему времени с помощью прибора SEIS удалось зарегистрировать более 100 событий, из которых 21 считаются доказанными «марсотрясениями». Наиболее значимые проявления сейсмической активности были зафиксированы 22 мая и 25 июля. Мощность этих событий равна силе землетрясениям магнитудой 3,7 и 3,7 соответственно.

Отметим, зафиксированные проявления сейсмической активности помогут специалистам лучше изучить внутреннюю структуру Марса и понять процессы, происходящие в глубинных слоях планеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле с помощью приборов зонда InSight на Марсе впервые была достоверно зафиксирована сейсмическая активность.

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