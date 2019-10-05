5 октября 2019 | Время чтения 2 мин

Экономическое сотрудничество (строительство знаменитой Асуанской плотины) и поставки советской военной техники сделали советско-египетские связи более тесными, а дипломатию более приязненной. Вот только что стояло за каждой из сторон: искренняя дружба или желание удовлетворить свои собственные интересы. Ведь политика это бизнес и она не терпит каких-либо чувств.

Андрей Мартынов, , 12:00 — REGNUM



Владимир Беляков (сост.). Советско-египетские отношения. 1943–1955 гг. Документы и материалы. СПб.: Алетейя, 2019

Владимир Беляков (сост.). Советско-египетские отношения. 1943−1955 гг. Документы и материалы. СПб.: Алетейя, 2019

В общественном сознании история контактов между Москвой и Каиром сводится к временам президентства в Египте полковника Насера. В этот период страны достигли высокого уровня военно-политического и экономического сотрудничества, которое, впрочем, вызывало скепсис у большинства населения Советского Союза. Старшее поколение помнит шуточное стихотворение, ясно показывающее отношение народа к нашему тогдашнему «союзнику»:

«Лежит на пляже кверху пузом

Полуфашист, полуэсер,

Герой Советского Союза

Гамаль Абдель на всех Насер».

Настоящее издание, подготовленное ведущим научным сотрудником Института востоковедения РАН Владимиром Беляковым, затрагивает важную и малоизученную тему: историю советско-египетских связей до прихода Насера к власти. Исследователь начинает с установления 26 августа 1943 г. дипломатических отношений между странами, тем не менее, отмечая, что ранее этому предшествовало несколько неудачных попыток, сорвавшихся не в последнюю очередь из-за антиправительственной деятельности социалистической партии Египта (с 1922 г. — коммунистической), в акциях которой каирские власти не без основания видели «руку Москвы».

Ситуация изменилась лишь в ходе Второй мировой войны, впрочем, тоже не сразу. Ведь, несмотря на то, что Каир находился в орбите Лондона, в Египте оставались сильны пронацистские настроения, которые усугублялись тем, что его территория, стала местом сражений союзников с итало-немецкими войсками генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля. Поэтому лишь в 1943 г., когда исход войны стал для всех очевиден, руководство страны, все-таки решилось на обмен дипломатическими представителями с Советским Союзом.

В последующем отношения между странами, все равно, оставались натянутыми, так как антибританские выступления продолжали мыслиться местными властями, как очередные происки Кремля. Разрядка наступила после революции 23 июля 1952 г. и последовавшего за ней свержения монархии (18 июня 1953 г.). Тогда, несмотря на продолжающееся преследование местных коммунистов напряженность на дипломатическом уровне спала. В дальнейшем, экономическое сотрудничество (строительство знаменитой Асуанской плотины) и поставки советской военной техники сделали советско-египетские связи более тесными, а дипломатию более приязненной. Вот только что стояло за каждой из сторон: искренняя дружба или желание удовлетворить свои собственные интересы. Ведь политика это бизнес и она не терпит каких-либо чувств.

А потому, может быть не так уж и не прав был Владимир Высоцкий, когда в одной из своих песен призывал руководство СССР:

«Отберите орден у Насера,

Не подходит к ордену Насер».

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».