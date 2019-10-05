Курган, , 09:01 — REGNUM В Кургане испытывают уникальную российскую технологию безотходной очистки воды. Питьевая вода из реки Тобол благодаря нанофильтрации будет доведена до уровня высоких российских и мировых стандартов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Водный союз».

В июле 2019 года на водоочистных сооружениях в центре Кургана прошли первые лабораторные испытания комплексной технологии, разработанной российскими учёными и инженерами. Она состоит из нескольких стадий. На первом этапе вместо традиционного хлорирования применяется обработка воды озоном. Затем вода проходит через осветлительные и сорбционные сооружения с финишным обеззараживанием минимальной дозой гипохлорита натрия. Для смягчения воды из открытого источника применяется нанофильтрация. Отходы после очистки воды могут быть превращены в строительный мел.

Июльские испытания подтвердили достижение требуемого качества по основным показателям: содержанию марганца, железа, цветности, мутности и жёсткости. Впереди зимние и весенние испытания, когда эти показатели достигают пиковых значений.

Оборудование для уникальной водоподготовки изготовляется компанией «Курганхиммаш». Сама технология разработана московскими учеными-химиками АО «ДАР/Водгео» и инженерами «Курганхиммаш». Испытания проводились за счёт изготовителя оборудования «Курганхиммаш» и компании АО «Водный Союз».