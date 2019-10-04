Москва, , 13:36 — REGNUM Две области галактики Млечный путь исследовал в сентябре телескоп ART-XC, установленный на борту российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». Об этом сообщает 4 октября пресс-служба Роскосмоса.

В начале месяца телескоп провел глубокий обзор спирального рукава галактики в созвездии Наугольника, где много массивных двойных рентгеновских систем. Позже ученые перешли к обзору галактического центра, площадь которого сопоставима с двумястами дисками Луны.

По словам астрофизика Ильи Мереминского, центр галактики богат сильнопеременными рентгеновскими источниками, и в этой области всегда может вспыхнуть «что-нибудь новое».

Также ART-XC вместе с немецким телескопом eRosita составил карту более одного процента неба. На ней виден центр нашей галактики, Крабовидная туманность, нейтронная звезда-«вампир» X-1 в созвездии Скорпиона и некоторые ядра других галактик.

Как сообщало ИА REGNUM, рентгеновскую обсерваторию «Спектр-РГ» запустили в июле с космодрома Байконур. В начале сентября на Землю был передан первый снимок немецкого телескопа eRosita, на котором видны десятки объектов.

Читайте также: Российский рентгеновский телескоп долетел до заветной точки Лагранжа

Читайте ранее в этом сюжете: Обсерватория «Спектр-РГ» передала первый снимок с телескопа eRosita