Самара, , 12:04 — REGNUM Самарские ученые разрабатывают космический солнечный корабль, который сможет долететь до самых отдаленных уголков вселенной. Об этом 4 октября сообщает РИА «Новости».

По словам ученых, разрабатываемый ими «бублик» сможет обогнать самые быстрые зонды, поможет разгадать происхождение комет и на практике проверит общую теорию относительности. Кроме этого он способен обеспечить электроэнергией будущих колонистов Марса.

По словам директора центра теоретической физики Городского университета Нью-Йорка, профессора Романа Кезерашвили, который участвует в исследовании, новый парус будет сделан в виде круглой надувной конструкции и будет получать реактивное ускорение без дополнительных двигателей.

Он отметил, что космический корабль представляет собой тор, то есть «бублик», который в середине будет закрыт пластинкой, которая и будет солнечным парусом.

«Он раскроется благодаря тому, что в тор в определенный момент поступит инертный газ ксенон и надует всю конструкцию. Корпус будет покрыт специальным веществом, которое начнет испаряться, когда парусник приблизится к Солнцу, что обеспечит конструкции ускорение по принципу реактивного двигателя», — сообщил Роман Кезерашвили.

По словам профессора кафедры космического машиностроения Самарского университета Ольги Стариновой, новый парусник сможет добраться до облака Оорта за 20−30 лет, в то время как другим космическим аппаратам на это понадобится порядка 300 лет.

«Это значит, что мы или ближайшее поколение сможем получить доказательство существования облака, предположительно порождающего все кометы, и изучить то, что осталось от формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад», — пояснила она.

Отмечается, что в разработке парусника участвуют и студенты Самарского университета.