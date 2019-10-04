Новосибирск, 4 октября 2019, 09:44 — REGNUM Директором Института археологии и этнографии СО РАН избран доктор исторических наук, профессор РАН Андрей Кривошапкин, сообщает Сибирское отделение РАН.
Отмечается, что Кривошапкин избран накануне, 3 октября, общим собранием работников ИАЭТ СО РАН.
Согласно официальным данным, Андрей Кривошапкин занимается изучением древнекаменного века Центральной Азии и происхождения антропологически современного человека. Он автор и соавтор 174 научных работ. С мая исполнял обязанности директора ИАЭТ СО РАН.