Москва, , 09:00 — REGNUM Московский планетарий проведет для москвичей лекции о космосе. Большинство из них можно будет посетить бесплатно, сообщается на портале мэра столицы.

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Цикл научно-познавательных лекций о космосе и астрономии подготовлен к юбилею — 5 ноября Московскому планетарию исполняется 90 лет.

Встречи с космонавтами, астрофизиками и астрономами пройдут с 6 октября по 11 ноября в парке «Зарядье» и в Московском планетарии. Для посещения лекций необходима предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пройдет Всемирная неделя космоса. С 4 по 10 октября состоятся экскурсии, показы фильмов и лекции о космосе.

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