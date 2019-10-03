3 октября 2019 | Время чтения 2 мин

Исследователь начинает рассказ о русском присутствии в столице Саксоноского королевства с 1 июня 1698 г. В тот день царь Петр I посетил город, возвращаясь с Великим посольством из Западной Европы. Будущий император остановился в Королевском замке.

Андрей Мартынов, , 21:14 — REGNUM



Ольга Гроссманн. Русский мир Дрездена. Прогулки по историческим местам. СПб.: Информационно-издательское агентство ЛИК, 2018





Ольга Гроссманн. Русский мир Дрездена. Прогулки по историческим местам. СПб.: Информационно-издательское агентство ЛИК, 2018

Наверное, не стоило бы рассказывать про рядовой путеводитель, но данный основан на работе автора в 11 архивах России и Германии, а узкая специализация издания позволяет его использовать как исторический справочник. Приятно, когда книга выходит за свои первоначальные границы, это придает ей дополнительную популярность.

Книга восстанавливает историю русского присутствия в различных районах знаменитой Флоренции на Эльбе. Большая часть монографии посвящена ее центру Альтштадту (Старому городу) и Нойштадту (Новому городу), кроме того в ней говорится о таких районах, как лесопарк Вайсер Хирш, северное предместье Альбертштадт или Пильниц, бывший когда-то загородной резиденцией саксонских монархов и ряде других мест.

Исследователь начинает рассказ о русском присутствии в столице Саксоноского королевства с 1 июня 1698 г. В тот день царь Петр I посетил город, возвращаясь с Великим посольством из Западной Европы. Будущий император остановился в Королевском замке. Он осмотрел кунсткамеру (просидев в ней до утра), потом знакомился с городом (побывал в Арсенале и лаборатории, где проводились опыты по плавке металлов), а также танцевал на балу в «Увеселительном доме на бастионе Девы».

Петр не был единственным русским государем, кто побывал в Дрездене. В начале XIX в. во время войн против наполеоновской Франции Александр I трижды бывал в городе. А последний раз заехал туда на пасху 1814 г. из Вены, где участвовал в знаменитом конгрессе. Праздничная служба проходила во дворце Брюля, где размешался русский генерал-губернатор Саксонии князь Николай Репнин-Волконский. В одном из его залов была устроена домовая церковь.

Впрочем, русское присутствие не ограничивалось лишь августейшими гостями. В ноябре 1906 г. недалеко от Главного вокзала на Сидониенштрассе вместе с семьей поселился Сергей Рахманинов, которому понравились «необычайно красиво и затейливо убранные» витрины. А к югу от Гавного вокзала рядом с площадью Бисмарка (ныне Фридрих-Лист-платц) в одном из зданий Педагогического института в эмиграции работал философ и публицист Федор Степун. Памятуя о дореволюционных религиозно-философских собраниях, он при церкви организовал кружок имени Владимира Соловьева.

Продолжая философскую тему, следует сказать, что именно в Дрездене познакомились Василий Жуковский и Петр Чаадаев. Но из писателей город любил не один автор «Ундины» и «Светланы». В центре Саксонии в разное время жили Каролина Павлова, Федор Достоевский, Константин Федин. В середине XIX в. в престижном «Отель де Сакс» (Ноймаркт-платц) даже проходили «Русские чтения», из участников которых немцы предпочитали ходить на Каролину Павлову и Алексея Толстого.

Русское присутствие в Дрездене продолжается и в настоящее время. Вот только на кого из отечественных представителей культуры сейчас пойдет немецкий зритель?

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».