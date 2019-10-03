Нью-Дели, , 10:20 — REGNUM Наступление лунного дня позволит вернуться к поискам спускаемого модуля «Викрам», который совершил жесткую посадку на спутник Земли в начале сентября. Об этом заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван, сообщает 3 октября газета Free Press Journal.

Земля с поверхности Луны

Он пояснил, что в течение лунной ночи, которая длится 14 земных суток, связаться с аппаратом, работающим от солнечных батарей, невозможно. Специалисты оставили попытки установить связь с луноходом около десяти дней назад, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, мягкая посадка аппарата «Викрам» на поверхность Луны должна была состояться 7 сентября, однако на высоте 2 км с модулем была потеряна связь. Луноход, предположительно, жестко опустился на поверхность.

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